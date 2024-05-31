إعلام العدو : حزب الله تبنى ضرب القبة الحديدية في الزاعورة والجيش الإسرائيلي أصدر بيانا عن انفجار مسيّرتين في الزاعورة ولم يستعمل عبارة “لم تقع أضرار” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 16:24

إعلام العدو : حزب الله تبنى ضرب القبة الحديدية في الزاعورة والجيش الإسرائيلي أصدر بيانا عن انفجار مسيّرتين في الزاعورة ولم يستعمل عبارة “لم تقع أضرار”

منذ 53 mins 31 May، 2024
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