إعلام العدو: سقوط صواريخ بشكل مباشر على مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 06:00

إعلام العدو: سقوط صواريخ بشكل مباشر على مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة

منذ 53 mins 24 May، 2024
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