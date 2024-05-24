إعلام العدو: سقوط صواريخ بشكل مباشر على مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: سقوط صواريخ بشكل مباشر على مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة
منذ 53 mins
24 May، 2024
عاجل
صفد
فلسطين المحتلة
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