الدفاع الروسية: مقتل 1660 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قواتها واصلت تحسين مواقعها في معظم محاور القتال، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1660 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها “واصلت وحدات من مجموعة قوات الشمال تقدمها في عمق دفاعات العدو في خاركوف، وصدت 3 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 245 عسكريا”، وتابعت “سيطرت وحدات من مجموعة قوات الغرب على مواقع أكثر ملاءمة وصدت 6 هجمات مضادة في لوغانسك ودونيتسك، وتكبد العدو خسائر تقدر بـ425 جنديا”.

ولفت البيان الى ان “وحدات من مجموعة قوات الجنوب حسنت وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وتجاوزت خسائر العدو 320 عسكريا”، واضافت “حسنت وحدات من مجموعة قوات الوسط وضعها التكتيكي وصدت 7 هجمات مضادة في دونيتسك، وشملت خسائر العدو نحو 420 عسكريا، و5 مدرعات، بينها 4 عربات مشاة قتالة أمريكية الصنع من طراز “برادلي” ومعدات أخرى”.

وذكر البيان “سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشرق على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني نحو 145 جنديا”، وتابع “أصابت وحدات من مجموعة قوات دنيبر قوى ومعدات أوكرانية في خيرسون وزابوروجيه، مكبدة العدو خسائر بلغت نحو 105 عسكريين”، وأكدت “إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة”.

وقال البيان “إسقاط 45 طائرة بدون طيار، واثنين من الصواريخ العملياتية التكتيكية TACMS أمريكية الصنع، و8 صواريخ مجنحة SCALP-EG فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع أيضا، و4 صواريخ HARM مضادة للرادار أمريكية الصنع، إضافة إلى 8 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وأولخا”.

المصدر: روسيا اليوم