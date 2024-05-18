السعودية.. 4 إنذارات حمراء بسبب الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، خلال تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق بالمملكة.

وتوقع المركز في تقريره أن ترافق الأمطار الرعدية برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأضاف: “كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها”.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني السعودي، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى “الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول واتباع الإرشادات”.

وجاء في بيان الدفاع المدني: “استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل”، داعيا إلى “الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة”.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني 4 إنذارات حمراء، في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها تلك المناطق شرقي المملكة”.

المصدر: روسيا اليوم