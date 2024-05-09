مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مركزا قياديا مستحدثا للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 15:58
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 34904 شهداء و78514 إصابة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مركزا قياديا مستحدثا للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة
منذ 21 mins
9 May، 2024
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