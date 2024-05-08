قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب إحسان فتيان بعد اقتحام منزله في حي خلة الايمان بمدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2024 - 05:12

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب إحسان فتيان بعد اقتحام منزله في حي خلة الايمان بمدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة