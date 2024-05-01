أهالي الأسرى لدى حماس لبلينكن…. “نفذ الوقت”

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي، قادماً من الأردن، في اطار جولة اقليمية، يناقش فيها جهود التهدئة في قطاع غزّة.

ومن المتوقع أن يناقش بلينكن مع مسؤولي الكيان الجهود المبذولة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزّة، واطلاق سراح الأسرى.

وخلال تواجده في الأردن، حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة حماس على قبول مقترح ينص على “وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن”، تتهيأ الحركة لإعلان ردّها عليه.

وقال بلينكن إن “الهدنة الطريق الأمثل والأنجع لتخفيف المعاناة ولإيجاد بيئة نأمل أن نمضي فيها قدما نحو شيء مستدام حقا، ويرسي سلاما دائما لمن هم في أمس الحاجة إليه”، وفق تعبيره.

وفي تصريحات له خلال لقائه رئيس كيان الإحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، صباح اليوم، قال بلينكن إنّه “وحتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل إليه الآن”.

واعتبر بلينكن أنّ “السبب الوحيد لعدم حصول هذا الإتفاق هو حماس”.

وسبق أن قال وزير الخارجيّة الأمريكي، أمس الثلاثاء، إنه سيناقش مع رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الإجراءات التي ما زالت إسرائيل بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة”.

ووصل بلينكن إلى تل أبيب، صباح اليوم، في سابع زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شملت السعودية والأردن وفلسطين المحتلة لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة وسبل تعزيز إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وعلى وقع زيارة بلينكن الى الاراضي المحتلة، لا يزال أهالي الاسرى لدى حماس يواصلون اعتصاماتهم وتحركاتهم في شوارع تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو بالتفاوض من أجل استعادة أبنائهم.

حيث نظّم أهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة، وقفة احتجاجية في تل أبيب، صباح اليوم أمام مقر اجتماع رئيس كيان الإحتلال الإسرائلي إسحاق هرتسوغ مع وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن.

وطالب أهالي الأسرى المتظاهرين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة لإعادة أبنائهم.

وكان وزير الخارجيّة الأمريكي، قد أكّد، أنّ الولايات المتحدة “مصممة” على التوصل الى اتفاق هدنة بين “إسرائيل” وحركة حماس، يكون مرفقًا بالإفراج عن الأسرى.

إلى ذلك يحاول نتنياهو، الاستعانة بعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من أجل منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وضد مسؤولين صهاينة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو توجه إلى مقر عائلات الرهائن طالبا أن تمارس العائلات ضغطا على المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم خان، كي يمتنع عن إصدار مذكرات الاعتقال.

وأشارت القناة إلى أن قرابة 100 من عائلات الرهائن سافرت إلى لاهاي من أجل تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة حركة حماس، “في محاولة لممارسة ضغوط من أجل تحرير الاسرى”.

وأضافت القناة أن نتنياهو يعقد مداولات كثيرة ويجري اتصالات هاتفية مع زعماء في العالم حول قضية مذكرات الاعتقال المحتملة، خاصة وأن التوقعات في الكيان تشير إلى أن مذكرة اعتقال دولية كهذه قد تصدر ضده شخصيا.

المصدر: موقع المنار+يونيوز+عرب48