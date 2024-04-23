مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 18:44
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أبو عبيدة: نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق
أبو عبيدة: ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم
سرايا القدس: قصفنا "سديروت" و"نيرعام" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة "زيكيم" العسكرية برشقة صاروخية من نوع "107"
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات جنود الاحتلال شرق جبايلا وفي محيط "نتساريم"
مراسل المنار: انتشال 4 شهداء إثر القصف الصهيوني الذي استهدف منزلاً شمال النصيرات قبل يوم
نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال ارتكبت جرائم مروعة وخطيرة بحق الأسرى أدت إلى استشهاد 16 أسيراً على الأقل
الخارجية القطرية: علينا أن نعمل جميعاً على وقف الهجوم "الإسرائيلي" المرتقب على رفح ووقف الحرب نفسها
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نحذر من توغل واسع النطاق في مدينة رفح لأنه قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم البشعة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف "الإسرائيلي" على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
23 April، 2024
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