نتنياهو ردا على عقوبات اميركية متوقعة على وحدة بجيش الاحتلال الاسرائيلي: الإعلان عن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 00:14

نتنياهو ردا على عقوبات اميركية متوقعة على وحدة بجيش الاحتلال الاسرائيلي: الإعلان عن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي

منذ 42 mins 20 April، 2024
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