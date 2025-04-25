“الجنائية الدولية” تؤكد ان نتنياهو وغالانت مطلوبان للاعتقال

أعلنت “المحكمة الجنائية الدولية” يوم الخميس رفضها طلب كيان العدو الإسرائيلي تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مؤكدة “المضي في الإجراءات القانونية دون تغيير”.

وقالت المحكمة في بيان لها “نرفض طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وأي إجراءات لاحقة”، وشددت على أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا ضروريًّا لمواصلة التحقيقات”، وأضاف ان “التحقيقات تشير إلى أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب”، في حين تشمل الاتهامات الأخرى القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية.

وأكد البيان أن “نشر أوامر الاعتقال يأتي في إطار الشفافية، ويعد خطوة تصب في مصلحة الضحايا”، واشارت إلى أن “الإجراءات القضائية ستستمر وفق القواعد المعمول بها في نظام روما الأساسي”.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إمعان القتل والتدمير والحصار على قطاع غزة، لليوم الـ38 على التوالي، وسط صمت عربي ودولي، ودعم أمريكي بالعدة والعتاد والمواقف السياسية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام