المقاومة الإسلامية تستهدف انتشاراً لجنود العدو الصهيوني في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 11:42
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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
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مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية تستهدف انتشاراً لجنود العدو الصهيوني في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية
منذ 33 mins
20 April، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
جبل عداثر
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