لليوم الثاني والتسعين بعد المئة تتواصل حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33797 شهيدًا 76465 جريحًا، وذلك بعد أن ارتكب الاحتلال سبع مجازر جديدة راح ضحيتها 68 شهيدًا و94 جريحًا.

من جهة أخرى، ناشدت وزارة الصحة في غزة المؤسسات المعنية من أجل إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال القطاع في محاولة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المشافي عن الخدمة بشكل كامل.

وتواصل قوات جيش الاحتلال إطلاق النار على النازحين الراغبين بالعودة إلى شمال قطاع غزة. المنار رصدت محاولات النازحين للعودة.

العمل المقاوم

كتائب المجاهدين استهدفت تحصينات العدو الصهيوني وجنوده ‫بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شرق جباليا.

سرايا القدس اعلنت قصف تموضع للتحكم والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في أرض الشيخ علي ابو مدين محيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

الوزير في حكومة الحرب الصهيونية غادي ايزنكوت اشار ان “الجيش عمل في غزة لـ6 أشهر ولم ينجح في إنقاذ 133 محتجزا هناك”. واضاف ” واهم من يبحث عن نصر مطلق في هذه المنطقة”.