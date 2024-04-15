مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي: أمريكا أنفقت أكثر من مليار دولار لمحاولة التصدي للضربة الإيرانية بينما أنفقت إيران في الضربة بضعة ملايين فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 00:22

مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي: أمريكا أنفقت أكثر من مليار دولار لمحاولة التصدي للضربة الإيرانية بينما أنفقت إيران في الضربة بضعة ملايين فقط

منذ 30 mins 14 April، 2024
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