جيش الإحتلال ينسف عدداً من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 02:52

جيش الإحتلال ينسف عدداً من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
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