جيش الإحتلال ينسف عدداً من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 02:52
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الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني وقع في مصيدة لا نجاة منها في غزة وهو يصبح يوميا أضعف وأقرب إلى الزوال أكثر فأكثر
الإمام الخامنئي: سيرى شبابنا تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما يجري اليوم في فلسطين والعالم هو طوفان الأحرار ونأمل أن يزداد ويقوى مع الوقت
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
السيد نصرالله: يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
اسماعيل هنية: طوفان الأقصى وحد جبهات المقاومة من لبنان إلى فلسطين واليمن والعراق بدعم وإسناد من إيران
هنية: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: من الضروري وحدة المقاومة لمواجهة مشاريع تفتيت دول المنطقة خدمة لإسرائيل
النخالة: المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة ولإيران دورها الداعم للمقاومة الفلسطينية
السيد الحوثي: نقول للشعب الفلسطيني إن اليمنيين لن يألوا جهدا لتقديم المساعدة وثابتون على هذا الموقف
السيد الحوثي: يتجلى موقفنا بالعمليات العسكرية في البحر واستهداف الأراضي المحتلة ويتكامل دورنا مع جبهات محور المقاومة
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو أثناء قيامهم بتحصين موقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعت اصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه وتموضعا لقيادة سرية مستحدثة خلف ثكنة برانيت
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في خلة وردة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن إبراهيم علول (رضوان) مواليد 2003 من بلدة السكسكية الجنوبية
سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ180 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
سرايا القدس: قصفنا سديروت ونيرعام وكيسوفيم ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا
سرايا القدس ولواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى يقصفون تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
جيش الإحتلال ينسف عدداً من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة
منذ 2 ساعة
4 April، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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