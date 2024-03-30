أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في ذكرى يوم الأرض أن “الشعب الفلسطيني هو شعب مقدام ومغوار ويضحي بالغالي والنفيس وبفلذات الأكباد دفاعاً عن أرضه ووطنه”.

ولفتت إلى أن “هذه التضحيات اللافتة وغير المسبوقة تتجلّى اليوم بمعركة طوفان الأقصى في غزة العزة منذ ما يقارب الستة أشهر في مواجهة شرسة وغير متكافئة تسطر فيها المقاومة الفلسطينية الموحدة أروع الملاحم البطولية وتحقق الإنجاز تلو الإنجاز”.

وقالت “مهما طال أمد المعركة ومهما ارتكب العدو من مجازر وجرائم ومحارق بشعة فإنّ موعد النصر آت بإذن الله، وضربات المقاومة الموجعة في غزة ومع محور المقاومة الذي يكيل للأعداء الصهاينة والإنكليز والإميركيين من جنوب لبنان إلى اليمن فسوريا فالعراق وصولاً إلى إيران الإسلام الداعمة لهذا المحور والمسدّدة له، لن تهدأ في الاستمرار بالدعم والإسناد والمواجهة حتى وقف العدوان ودحره وتحقيق كل الشروط والمطالب المحقّة التي وضعتها المقاومة ولن تتنازل عنها”.

وختمت “في يوم الأرض، كل التحايا الطيبة لأطفال ونساء وشيوخ ورجال المقاومة في غزة العزة وضفة الأحرار والكرامة الذين أدهشوا بثباتهم وصبرهم وصمودهم وجهادهم وتضحياتهم العالم أجمع، وإنّه والله لجهاد نصر أو استشهاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام