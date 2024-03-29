المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد الحاف “أبو حسن جاد” مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 12:48
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وزارة الدفاع السورية: عدوان جوي صهيوني من اتجاه اثريا جنوب شرق حلب استهدف عددا من النقاط في ريف حلب
المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد الحاف “أبو حسن جاد” مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
منذ 26 mins
29 March، 2024
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