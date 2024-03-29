المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد الحاف “أبو حسن جاد” مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 12:48

المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد الحاف “أبو حسن جاد” مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 26 mins 29 March، 2024
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