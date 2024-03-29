الخارجية السعودية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة من محكمة العدل الدولية لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 03:30

الخارجية السعودية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة من محكمة العدل الدولية لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

منذ 45 mins 29 March، 2024
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