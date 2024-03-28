المقاومة الإسلامية:‏ الاستهداف يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 12:30

المقاومة الإسلامية:‏ الاستهداف يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها

منذ 29 mins 28 March، 2024
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