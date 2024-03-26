هنية من طهران: العدو فشل وفي عزلة سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2024 - 17:12

هنية من طهران: العدو فشل وفي عزلة سياسية

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
ajax (15)
عربي وإقليمي - فلسطين

في اطار زيارته الى ايران التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس إسماعيل هنية وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على اهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

171018156

171018761

واشار هنية في مؤتمر صحفي انه على الرغم من الاثمان الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني الا ان العدو فشل في تحقيق اي من اهدافه العسكرية والاستراتيجية واليوم يفقد المظلات السياسية والحماية حتى في مجلس الامن كما رأينا في القرار الذي صدر بالامس. واعتبر هنية ان هذا القرار رغم انه جاء متاخرا وربما هناك بعض الفراغات فيه تحتاج ان تُملأ لكنه يؤشر ان الاحتلال يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة وان الولايات المتحدة غير قادرة ان تفرض ارادتها على الاسرة الدولية وهذا يعود الى صمود الشعب الفلسطيني والاداء البطولي للمقاومة واسناد محور المقاومة.

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة