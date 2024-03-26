في اطار زيارته الى ايران التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس إسماعيل هنية وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على اهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

واشار هنية في مؤتمر صحفي انه على الرغم من الاثمان الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني الا ان العدو فشل في تحقيق اي من اهدافه العسكرية والاستراتيجية واليوم يفقد المظلات السياسية والحماية حتى في مجلس الامن كما رأينا في القرار الذي صدر بالامس. واعتبر هنية ان هذا القرار رغم انه جاء متاخرا وربما هناك بعض الفراغات فيه تحتاج ان تُملأ لكنه يؤشر ان الاحتلال يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة وان الولايات المتحدة غير قادرة ان تفرض ارادتها على الاسرة الدولية وهذا يعود الى صمود الشعب الفلسطيني والاداء البطولي للمقاومة واسناد محور المقاومة.