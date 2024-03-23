كتائب القسام تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للتحصينات وتوقعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 23 2024 - 15:58

كتائب القسام تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للتحصينات وتوقعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 23 March، 2024
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