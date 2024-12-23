عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحرير محتجزين فلسطينيين

نفذت كتائب الشهيد عزالدين القسام سلسلة عمليات نوعية، استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق شمالي قطاع غزة. وتمكنت القسام من تحرير مواطنين فلسطنيين كانت قوات الاحتلال قد احتجزتهم في بيت لاهيا.

وفي التفاصيل، أفاد الاعلام العسكري للقسام، بان المجاهدين وعبر عملية أمنية معقدة، تمكنوا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر، واغتنموا أسلحتهم.

وأوضح بيان القسام أن المجاهدين تمكنوا من اخراج عدد من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف ناقلة جند “ريبوت” ودبابة “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وإسقاط طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية ذاتية التفجير في المنطقة نفسها.

وقرب مفترق “التوام” شمال مدينة غزة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، كما دكوا تجمعًا للقوات المتوغلة في المنطقة بقذائف الهاون، واستهدفوا دبابة صهيونية بعبوة “شواظ”.

وفي السياق، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” قرب مفترق أبو شرخ غرب جباليا البلد شمال القطاع.

أبو عبيدة: مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام “أبو عبيدة”، أن مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان.

وفي سلسة منشورات على “تلغرام”، أكد أبو عبيدة أن “بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم”، مشيراً إلى أن “العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه”.

ولفت أبو عبيدة إلى أن “الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني”.

سرايا القدس للاحتلال: لن يبقى من يُخبر الحكاية

وعرض الاعلام العسكري للسرايا مقطع فيديو حمل عنوان “لن يبقى من يُخبر الحكاية.. الوقت ينتهي”.

وبالتزامن، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعات لجنود وآليات العدو المتوغلين في موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

هذا، وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفي بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات جيش الاحتلال شرق رفح برشقة صاروخية من عيار “107” ملم ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا. وعرضت مشاهد للعملية.

ومن جانبها استهدفت كتائب المجاهدين تموضعاً لقوات العدو الصهيوني في ما يسمى “محور نيتساريم” بعدد من صواريخ 107 النظامي.

المصدر: موقع المنار