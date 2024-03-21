حزب الله: وفيق صفا التقى مسؤولين في الامارات معنيين بملف المعتقلين اللبنانيين.. والأمل بالتوصل إلى الخاتمة المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 22:56

حزب الله: وفيق صفا التقى مسؤولين في الامارات معنيين بملف المعتقلين اللبنانيين.. والأمل بالتوصل إلى الخاتمة المطلوبة

منذ 27 mins 21 March، 2024
بيان حزب الله
لبنان

اعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله ان “مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا زار دولة الإمارات العربية المتحدة ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك”.

وافادت العلاقات الاعلامية في بيانها ان الحاج وفيق صفا “التقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتم التوصل الى الخاتمة ‏المطلوبة ان شاء الله”.
وفي السياق نفسه نفت العلاقات الإعلاميّة في بيان اخر ما نشرته صحيفة “نداء الوطن”، يوم أمس الاربعاء، عن رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

واضاف البيان “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد في الرواية المُختلقة والمليئة بالأكاذيب والتخيّلات، والمعروفة الأهداف التي نشرتها صحيفة نداء الوطن، والتي تتعلّق بدور لرئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله بالعمل لمصلحة مُرشح معيّن خلافاً لموقف حزب الله المُعلن والواضح”، معتبرةً أنّ “ما ورد في هذه الرواية هو مزاعمٌ باطلةٌ لا أساسَ لها من الصحة على الإطلاق.”

المصدر: قناة المنار

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