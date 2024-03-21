اعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله ان “مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا زار دولة الإمارات العربية المتحدة ‏في إطار المتابعة القائمة لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين هناك”.

وافادت العلاقات الاعلامية في بيانها ان الحاج وفيق صفا “التقى ‏عدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والأمل معقود أن يتم التوصل الى الخاتمة ‏المطلوبة ان شاء الله”.

وفي السياق نفسه نفت العلاقات الإعلاميّة في بيان اخر ما نشرته صحيفة “نداء الوطن”، يوم أمس الاربعاء، عن رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

واضاف البيان “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد في الرواية المُختلقة والمليئة بالأكاذيب والتخيّلات، والمعروفة الأهداف التي نشرتها صحيفة نداء الوطن، والتي تتعلّق بدور لرئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله بالعمل لمصلحة مُرشح معيّن خلافاً لموقف حزب الله المُعلن والواضح”، معتبرةً أنّ “ما ورد في هذه الرواية هو مزاعمٌ باطلةٌ لا أساسَ لها من الصحة على الإطلاق.”

المصدر: قناة المنار