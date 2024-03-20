المقاومة الاسلامية بالعراق استهدفت بواسطة الطيران المسيّر مطار بن غوريون في كيان العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 02:20

المقاومة الاسلامية بالعراق استهدفت بواسطة الطيران المسيّر مطار بن غوريون في كيان العدو الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 20 March، 2024
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