قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ودهم موسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 03:22

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ودهم موسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

منذ 43 mins 2 May، 2024
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