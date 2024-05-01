عيد العمال في جنوب لبنان.. عمل وصمود وتمسك بالارض – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 20:54

عيد العمال في جنوب لبنان.. عمل وصمود وتمسك بالارض

منذ 21 mins 1 May، 2024
عامل في الجنوب
تقارير مصورة - لبنان

عيدُ العمال في جنوب لبنان، عملٌ وصمودٌ وتمسكٌ بالأرضِ أكثرَ من قبل.

المصدر: قناة المنار

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