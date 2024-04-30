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April 30 2024 - 14:08

شاهد | طلاب جامعة بيرزيت يطردون السفير الالماني احتجاجاً على موقف برلين من غزة

منذ 28 mins 30 April، 2024
طلاب جامعة بيرزيت في رام الله يطردون السفير الالماني
عربي وإقليمي - فلسطين

قام عشرات الطلاب في جامعة بيرزيت قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة بطرد السفير الالماني لدى السلطة من جامعتهم احتجاجا على تأييد برليين للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسفير مهرولا مع مرافقيه الى البوابة الرئيسية، فارين من الطلبة الغاضبين، حيث كان الوفد الدبلوماسي في زيارة الى متحف الجامعة.

وظهر عشرات الطلاب يطاردون السفير ووفده، صارخين عليهم للمغادرة فورا، ولام الطلاب ادارة الجامعة، التي سمحت للسفير بالدخول اليها.

ويؤكد نشطاء ان الدولة الالمانية التي باركت عمليات القتل والتنكيل والهدم والمجازر الاسرائيلية ودافعت عن جرائم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة قد زادت توريد الاسلحة الى كيان الاحتلال بمعدل 10 مرات زيادة عما كانت عليه في الاساس.

المصدر: مواقع

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