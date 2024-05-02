حركة الجهاد الإسلامي: ندين أقدام عناصر تابعة لأجهزة السلطة على اغتيال المجاهد أحمد أبو الفول أحد كوادر كتيبة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 03:22

حركة الجهاد الإسلامي: ندين أقدام عناصر تابعة لأجهزة السلطة على اغتيال المجاهد أحمد أبو الفول أحد كوادر كتيبة طولكرم

منذ 37 mins 2 May، 2024
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