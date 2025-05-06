العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار

جدد العدو الإسرائيلي يوم الثلاثاء خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “الطيران المسيّر الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق حي الجامعات في كفررمان جنوب لبنان”.

وكان العدو الاسرائيلي قد جدد الاثنين خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث استهدفت الطيران الصهيوني منطقة الشعرة بجرود السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية-السورية.

كما استهدف طيران العدو غرفا جاهزة في بلدة طيرحرفا واستهدف بلدة صريفا جنوب لبنان.

وتُثير هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي، وكل ما يُقال عن الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام