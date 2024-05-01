فلسطين حاضرة في تظاهرة عيد العمال في بيروت

هي فلسطين الحاضرة في تظاهرة عيد العمال، والشعار الذي رفع من قلب بيروت إلى كل العالم أوقفوا العدوان الصهيوني وقتل النساء والأطفال في لبنان وفلسطين.

عمال لبنان هذا العام عضوا على جراحهم ومطالبهم وأرادوا أن يكون يومهم العالمي دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للإعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان.

من منطقة البربير إلى وسط بيروت شقت التظاهرة مسيرها، بدعوة من اللقاء النقابي التشاوري والمركز النقابي الديمقراطي المستقل والحزب الشيوعي، ضمت إلى جانب العمال أساتذة وموظفين ومتعاقدين وأجراء ومجموعات من الحراك الشعبي.

كما أكد المتظاهرون ضرورة العمل في مجابهة كل سياسات الفقر التي تخدم العدو الصهيوني في إضعاف عمال لبنان، وكسر قدرتهم الشرائية.

المصدر: قناة المنار