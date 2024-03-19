الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارة جوية على بلدة مروحين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2024 - 14:08

الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارة جوية على بلدة مروحين جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة