‫مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة مروحين في جنوب لبنان   – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 12:30

‫مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة مروحين في جنوب لبنان  

منذ 54 mins 17 March، 2024
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