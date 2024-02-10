مراسل المنار : 3 غارات جوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة الناقورة ومحيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 17:32

مراسل المنار : 3 غارات جوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة الناقورة ومحيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين

منذ 1 ساعة 10 February، 2024
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