مراسل المنار: غارة لطائرة مسيرة معادية على بلدة مروحين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 13:26

مراسل المنار: غارة لطائرة مسيرة معادية على بلدة مروحين في جنوب لبنان

منذ 8 mins 12 February، 2024
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