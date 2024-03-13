أطلق حزب الله في النبطية حملته الأولى لتوزيع الحصص التموينية والغذائية في اجواء شهر رمضان المبارك. وقال مسؤول لجنة التكافل الإجتماعي في مدينة النبطية أحمد سلوم في تصريح: “مع بداية شهر رمضان المبارك ينطلق مشروع الإمام زين العابدين الذي يُعنى بتأمين الإحتياجات الأساسية للعوائل المتعففة من الفقراء والمساكين”.

اضاف: “في هذا العام بلغت العوائل المستفيدة 1016 عائلة باستثناء النازحين الذين يبلغ عددهم 625 عائلة”.

وتابع: “سيبقى حزب الله حاضرا إلى جانب أهلنا الشرفاء كما هو حاضر الآن على الحدود يقدّم الدماء وأغلى ما نملك، هو أيضاً حاضر في كلّ الميادين ومنه الميدان الإجتماعي”.

وأعلن أنه “على مدار الشهر الفضيل ينظم قطاع النبطية في حزب الله سلسلة من التقديمات الاجتماعية ضمن برنامج يستهدف فيه المنازل المتعففة والشريفة والأسر التي نزحت من منازلها بفعل العدوان الصهيوني”.