تأهيل وصيانة لطرقات الضاحية بتمويل من حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2023 - 19:18

تأهيل وصيانة لطرقات الضاحية بتمويل من حزب الله

منذ 2 ساعة 15 September، 2023
لبنان

حزب الله يبدأ بتنفيذ مشروع لتأهيل وصيانة طرقات الضاحية الجنوبية بكلفة وصلت الى 300 الف دولار امريكي.

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