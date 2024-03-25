لم يكن الهمّ الاجتماعي يوما غائباً عن ملفات المتابعة في حزب الله، وخاصة في القرى النائية والمناطق البعيدة عن العاصمة، وعليه فقد كرّس المعنيون اهتماما خاصا بمتابعة العوائل المحتاجة والمتعففة في منطقة في جبل لبنان والشمال. فما هي تفاصيل التقديمات وابرز المشاريع التي يتم تنفيذها في شهر رمضان خصوصا وخلال اشهر السنة عموما؟

في اطلالة من الخط الساخن على المنطقة، في حلقة من اعداد الزميلة ديما جمعة بعنوان العمل الاجتماعي لحزب الله في جبل لبنان والشمال: انشطة وخدمات مستمرة تحدثت الضيفة سمر حمادة مسؤولة العمل الاجتماعي في الهيئات النسائية عن ابرز الخدمات على الصعيد الغذائي والتمويني والصحي والانشطة المختلفة والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية من دواء وتدفئة ورعاية مسنين..

وبالارقام قامت السيدة سمر بشرح التقديمات خلال الايام العشر الاوائل من شهر رمضان:

وبحسب المعنيين فإن الواقع الاجتماعي في المنطقة يزداد سوءا عاما بعد عام خاصة مع ضغط النازحين في الاشهر الاخيرة، وعليه فإن المساعدات اصبحت حاجة ملحة، وازداد عدد المتطوعين في متابعة الملف الاجتماعي من كافة الشرائح العمرية للوقوف قرب اهلهم ومحاولة التخفيف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وعن تفاصيل التقديمات وابرز المشاريع التي يتم تنفيذها في شهر رمضان خصوصا وخلال اشهر السنة عموما تحدثت السيدة حمادة وتوقفت عند عدة عناوين اساسية مثل التعاون والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع والعاملين في القطاع الصحي والكشفي والنسائي والاجتماعي.

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