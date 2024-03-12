مصادر فلسطينيّة: استشهاد عدد من المواطنين عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة إثر قصف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 02:52

مصادر فلسطينيّة: استشهاد عدد من المواطنين عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة إثر قصف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات

منذ 56 mins 12 March، 2024
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