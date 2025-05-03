غزة | العدو يوسّع عدوانه على القطاع… وموت طفلة جوعاً

استشهد 28 فلسطينيا في غارات شنّها العدو الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت. ووفق مصادر طبية، فإن 19 منهم استشهدوا باستهداف منازل وخيام النازحين بخان يونس جنوباً، بينهم رضع وأطفال، كما استشهدت طفلة نتيجة سوء التغذية غربي مدينة غزة، مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وفي تفاصيل العدوان المستمر منذ 47 يوماً، أفيد بانتشال جثامين 9 شهداء بعد قصف العدو منزلاً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد شابان وأصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الدرج بمدينة غزة. كما أصيب فلسطينيون بنيران مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، وأفاد بإصابة شاب بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم خان يونس، استشهد 11 فلسطينياً بينهم طفل و3 رضع و3 نساء نتيجة قصف إسرائيلي طال منزلاً لعائلة بيرم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن شهيداً وصل إلى مجمع ناصر الطبي من استهداف خيمة في شارع المجمع.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، إضافة إلى استشهاد طفل جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة أصداء شمالا، بحسب الوكالة.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلا بمدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد امرأة حامل، كما أُصيب آخر.

وفي رفح، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيد مُتحلل على شاطئ بحر المدينة، في حين أكد مراسل الجزيرة أن الاحتلال نسف مباني سكنية في رفح.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، بينما شن جيش الاحتلال غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة. هذا واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية في وسط القطاع من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

شهيدة الجوع

ومع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، استشهدت طفلة نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة. وشددت منظمات إغاثة في غزة على أن الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.

وقالت منظمة أوكسفام بغزة إن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا في ظل أزمة جوع خانقة، بحسب المصدر السابق. وحذرت شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية من أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصار ومنع دخول المساعدات.

ولفت المجلس النرويجي للاجئين إلى أن إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة، مضيفا أن البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في قطاع غزة. وأعلن أنه لم يتبق لدى أي منظمة إغاثة في غزة أي خيام لتوزيعها على النازحين، قائلاً “إذا استمرت “إسرائيل” في حصارها لغزة فسيموت الآلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام”.

وأضاف أن العدو خلق وضعاً لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، بحسب أسوشيتد برس.

نقص الأدوية

على صعيد متصل، حذر مستشفى الكويت التخصصي في رفح من نقص حاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى.

وقال إن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، مشيرا إلى أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، في ظل عدم كفاية مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لأكثر من أسبوع.

وشدد على أن الخدمات الطبية سيتوقف معظمها دون تدخل عاجل وفوري.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ويرتكب العدو الاسرائيلي بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر: مواقع إخبارية