صواريخ اليمن تدخل ملايين الصهاينة الى الملاجىء… وإعلام العدو يتساءل عن جدوى القصف الأميركي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت عن استهداف منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، مقابل زعم جيش الاحتلال الصهيوني اعتراض صاروخ اطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام العدو أن “نحو مليون ونصف مستوطن استيقظوا صباح اليوم على صوت إنذار نتيجة صاروخ بالستي أطلق من اليمن”، إذ علّقت صحيفة يديعوت احرونوت أنه “بعد شهرٍ ونصف الشهر على قصف الجيش الأميركي لليمن لا يزال اليمنيون ينجحون في اطلاق الصواريخ والمسيرات نحو “إسرائيل” بل وحتى زيادة وتيرة الإطلاق”، وفق الصحيفة.

وفي التفاصيل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم “تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرطَ صوتيّ نوعِ فلسطين2”.

وفي بيان متلفز، أكد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، وصولَ الصاروخُ إلى هدفِه بنجاحٍ حيث “فشلتِ المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخواننا في غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/1dtyyikmQT — العميد يحيى سريع (@army21yemen) May 3, 2025

هذا وشدد على أن “كلَّ الأمة ستتحملُ تبعاتِ الصمتِ والخذلانِ والخضوعِ فما يجري في غزةَ ستمتدُّ تداعياتُه عاجلاً أو آجلاً إلى بلدانٍ أخرى، وسيتمادى العدوُّ أكثرَ وأكثرَ بالتوسعٍ فيها والعدوانِ عليها”، مؤكداً أن “التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافعُ عن الجميعِ خيرٌ من انتظار الخطر حتى يصلَ إلى كلِّ العواصم”.

كما أكد استمرار القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في دعمِها وإسنادها للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

العملية الثالثة خلال 24 ساعة

يُذكر أن هذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو الصهيوني، خلال 24 ساعة، حيث أعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة في بيانين منفصلين تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين على أهداف صهيونية شمالي فلسطين المحتلة.

ففي بيانها الأول، صباح الجمعة، أكّدت القوات المسلحة قصف قاعدة “رامات ديفيد” الجوية التابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقة حيفا شمالي فلسطين المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوعِ “فلسطين2″، ووصول الصاروخ إلى هدفِه بنجاحٍ وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له.

وفي المسيرات المليونية التي خرجت نصرة لفلسطين، ومن بين ملايين المحتشدين في ميدان السبعين، عصر الجمعة، أعلنت القواتُ المسلحة اليمنية تنفيذَ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حيويًّا للعدو في منطقة حيفا المحتلّة.

ونُفِّذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي، دون الكشف عن طرازه في ثاني استهداف خلال ساعات، ما أجبر ملايينَ الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ.

وشدّدت القواتُ المسلحة على أن “العدو الأمريكي رغم قوته العسكرية وعدوانِه الغاشم، فشل في كسر هذا الحصار البحري”، مؤكّـدةً أنه “سوف يستمرّ حتى وقفِ العدوان على غزة ورفعِ الحصارِ الظالِمِ عنها بشكلٍ كامل”.

المصدر: مواقع إخبارية