العدو يصعّد عدوانه على قطاع غزة.. ارتفاع في عدد الشهداء والمجازر تتواصل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بعد استئناف عدوانها قبل 44 يومًا، وبعد مرور 572 يومًا على بدء الحرب، وذلك عقب تنصّل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أميركي، وسط صمت دولي وتخاذل غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوية، ونفّذت عمليات نسف للمنازل، في وقتٍ تزداد فيه معاناة السكان بسبب منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية شهر آذار/مارس، ما ينذر بمجاعة وشيكة تهدد أرواح مئات الآلاف من سكان القطاع.

ومنذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الماضي، استُشهد 2,273 مواطنًا، وأُصيب 5,864 آخرون بجروح متفاوتة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي آخر التطورات الميدانية، استُشهد ستة مواطنين جرّاء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمنطقة المواصي، شمال غربي خانيونس جنوب القطاع.

كما استُشهد المواطن محمد عابد إثر استهداف مجموعة من المدنيين في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي أبو عامر شرق بلدة عبسان الكبيرة، ودمّر طيران الاحتلال ثلاثة منازل في منطقتي قيزان النجار والمنارة جنوب خانيونس، بينها منزل لعائلة إصليح.

وأسفر قصف بطائرة استطلاع شرق مخيم جباليا عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بينما أصيب عدد من المدنيين في قصف قرب عيادة حيفا بحي التفاح، بينهم ثلاثة جرحى.

وفي النصيرات وسط القطاع، استشهد شاب وطفل وأُصيب آخرون إثر غارة استهدفت عمال جمع البلاستيك شرقي أبراج عين جالوت. كما استهدفت المدفعية مناطق شمال المخيم، وأُصيب عدد من المواطنين في محيط ملعب كراميش.

واستُشهد طفل في قصف استهدف محيط معمل “سولار” شمال مخيم المغازي، وألقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “كوادكوبتر” قنابل على مواطنين أثناء جمعهم الحطب شرق مخيم البريج. كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمالي رفح.

ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي ثلاثة شهداء جراء قصفين إسرائيليين في حي المنارة شرقي خانيونس، وهم: لؤي زكي كوارع، محمد سالم سرحان، وحسين حسن أبو عزوم. كما استشهد مواطنان، محمد عماد نصير وخليل زياد فياض، في قصف لطائرة مسيّرة استهدف بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما ارتقى ثلاثة شهداء آخرون في قصف ورشة لتصليح المركبات قرب محطة فارس للوقود في قيزان النجار جنوب خانيونس.

ارتفاع الحصيلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي إلى 52,365 شهيدًا و117,905 جريحًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 شهيدًا، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، إضافة إلى 113 إصابة جديدة.

كما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 آذار/مارس الماضي ارتفعت إلى 2,273 شهيدًا و5,864 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا إلى 169,882 شهيدًا وجريحًا، بينهم آلاف الأطفال والنساء.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي، انتهت في مطلع آذار/مارس الماضي، بعد أن بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير 2025.

وفي 18 آذار/مارس، تنصّلت إسرائيل من الاتفاق واستأنفت حربها على غزة، رغم التزام حركة “حماس” الكامل ببنود الاتفاق.

وبرعاية أميركية مباشرة، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مخلفةً أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام