الصحة اللبنانية: قرار فوري بإقفال إحدى الحضانات في قضاء كسروان جراء وفاة طفلة

قال المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها يوم الاربعاء “فور تبلغ وزارة الصحة بخبر وفاة طفلة في احدى الحضانات، توجه وفد من دائرة الأم والطفل في الوزارة وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة وابلغها بناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار الاقفال الفوري”.

واضاف البيان “أحال الدكتور ركان ناصر الدين الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وتحديد ملابسات الحادث المؤسف”، وتابع “تترقب الوزارة نتائج التحقيقات الطبية والقضائيّة لإجراء المقتضى وتقرير الخطوات اللاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام