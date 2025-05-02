سويسرا | منظمة الصحة العالمية تندد بتقاعس العالم حيال “فظاعة” الوضع في غزة

استنكرت منظمة الصحة العالمية الوضع المرعب في غزة، وعبر أحد كبار مسؤوليها عن غضبه لسماح العالم باستمرار هذه “الفظاعة”.

وقال نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مايك رايان خلال مؤتمر صحافي “علينا أن نسأل أنفسنا: أي كمية من الدم كافية لتحقيق الأهداف السياسية لكلا الجانبين؟”.

وأضاف “نحن نحطم أجساد وعقول أطفال غزة. نحن نجوِّع أطفال غزة، لأننا إذا لم نتحرك، فسنكون متواطئين فيما يحدث أمام أعيننا”.

ويصادف الجمعة مرور شهرين على الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ الثاني من آذار/مارس، لم يُسمح بدخول أي سلع تجارية أو مساعدات إنسانية إلى القطاع، في محاولة من السلطات الإسرائيلية لإجبار حركة حماس الإسلامية على إطلاق سراح الرهائن المختطفين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ فرض الحصار، تدين الأمم المتحدة الكارثة الإنسانية والصحية وخطر المجاعة الذي يهدد 2,4 مليون نسمة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي قبل أيام قليلة أنه “استنفد كافة مخزوناته”.

ودعت فرنسا الأربعاء إسرائيل مجددا إلى رفع الحصار “بدون تأخير”.

وقال الدكتور رايان “نشاهد هذا يحدث أمام أعيننا، ولا نفعل شيئا. كطبيب، أشعر بالغضب من نفسي لعدم بذلي جهدا كافيا”.

وأكد أن “أكثر من ألف طفل فقبتقادوا أطرافهم، وآلاف الأطفال يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، وإصابات خطيرة في الرأس لن يتعافوا منها أبدا، وآلاف وآلاف الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة قد لا يتعافون منها أبدا”.

وإرتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52 ألفًا و418 شهداء، بالإضافة لـ 118 ألفًا و091 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر: وكالات