أحزمة نارية كثيفة في مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 01:28

أحزمة نارية كثيفة في مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 10 mins 10 March، 2024
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