غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 03:08

غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 21 mins 8 March، 2024
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