غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 03:08
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قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا: لا يوجد حل عسكري بحت لجميع التهديدات المعقدة التي نواجهها في المنطقة
وزير خارجية إسبانية: المدنيون في غزة يحتاجون لاستجابة سريعة والصمت لا يخدمهم ودور الأونروا حيوي لا تعوضه أي منظمة أخرى
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: الحكومة "الإسرائيلية" تتحمل مسؤولية كل حزمة مساعدات مفقودة كانت موجهة إلى غزة
غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 21 mins
8 March، 2024
عاجل
بيت لاهيا
جباليا
غزة
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