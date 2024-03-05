‏أكثر من 100 محامٍ أسترالي يقدمون طلباً لإحالة رئيس الوزراء الإسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 03:32

‏أكثر من 100 محامٍ أسترالي يقدمون طلباً لإحالة رئيس الوزراء الإسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية في غزة

منذ 25 mins 5 March، 2024
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