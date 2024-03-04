تحدث الموفد الأميركي آموس هوكستين، بعد لقائه الرئيس نبيه بري ، وأعلن “ان التصعيد لن يساعد اللبنانيين ولا الاسرائيليين في العودة الى منازلهم”، وقال:”الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان لإنهاء العنف الذي بدأ في 8 أكتوبر. وهي تعمل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن”، بحسب تعبيره.

وأشار الى ان “اي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان”، وقال : “نعمل مع شركاء دوليين لتأمين حل سلمي في لبنان”.

واعتبر هوكستين ان “التصعيد أمر خطير ولا شيء إسمه حرب محدودة”، مؤكدا ان”الحل “الديبلوماسي هو المخرج الوحيد” لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام