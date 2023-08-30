الرئيس بري امام هوكستين: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 ونؤكد على عمق العلاقة مع اليونيفيل منذ العام 1978 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 15:10

الرئيس بري امام هوكستين: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 ونؤكد على عمق العلاقة مع اليونيفيل منذ العام 1978

منذ 57 mins 30 August، 2023
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