الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الاسرائيلي مستمر باستهداف الأحياء السكنية في قطاع غزة وطواقمنا تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان ونطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 14:46

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الاسرائيلي مستمر باستهداف الأحياء السكنية في قطاع غزة وطواقمنا تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان ونطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية

منذ 27 mins 1 March، 2024
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