قصف جديد من الطيران الحربي الصهيوني شرق مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 00:50

قصف جديد من الطيران الحربي الصهيوني شرق مخيم جباليا شمال غزة

منذ 27 mins 1 March، 2024
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