آليات عسكرية صهيونية تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 02:54

آليات عسكرية صهيونية تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 18 mins 25 February، 2024
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